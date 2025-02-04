Генменеджер «Лейкерс»: джерси нашего клуба с Дончичем будут покупать по всему миру

Вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о переходе в команду 25-летнего разыгрывающего защитника словена Луки Дончича, который ранее выступал за техасский клуб «Даллас Маверикс».

«Лука Дончич — мировая звезда, и теперь он в «Лос-Анджелес Лейкерс». Джерси с ним будут покупать люди по всему миру. Благодарю Джинни Басс, что этот день стал реальностью. Также хочу сказать спасибо «Далласу» и генеральному менеджеру Нико Харрисону за то, что эта сделка прошла без проблем», — сказал Пелинка на пресс-конференции по представлению Дончича.