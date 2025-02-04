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«Проверил, не сегодня ли 1 апреля». Дончич — о реакции на новость об обмене с «Лейкерс»

«Проверил, не сегодня ли 1 апреля». Дончич — о реакции на новость об обмене с «Лейкерс»
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25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич рассказал, как отреагировал на новость об обмене себя из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Для меня это было большим шоком [обмен «Далласа» с «Лейкерс»]. Уже засыпал, и когда мне сообщили, я не поверил. Проверил, не сегодня ли 1 апреля. Хотел остаться в «Далласе» всю карьеру, это мой дом. Но теперь я здесь, тут отличные фанаты, а ещё и океан рядом! Столько легенд, столько чемпионств в истории этой франшизы, не хочу подводить», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В ночь на 2 февраля Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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