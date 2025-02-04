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Пелинка: никто не сыграл такую роль в нашем 17-м титуле, как Дэвис

Пелинка: никто не сыграл такую роль в нашем 17-м титуле, как Дэвис
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка обратился к покидающим команду баскетболистам, в том числе и к Энтони Дэвису.

«Я хочу поблагодарить Джалена Худа-Скифино, Макса Кристи и Энтони Дэвиса за их невероятную работу здесь. Нет баскетболиста, который сыграл бы такую ​​большую роль в нашем 17-м чемпионате, как Энтони Дэвис, который также является человеком невероятного характера. Эти трое парней — «Лейкерс» на всю жизнь. Я просто хочу поблагодарить их, прежде чем мы начнём нашу пресс-конференцию», — сказал Роб Пелинка перед пресс-конференцией.

Напомним, ранее состоялся обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», главными лицами которого стали Лука Дончич и Энтони Дэвис.

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