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Дончич — о переходе в «Лейкерс»: очень хотел бы, чтобы Коби Брайант был здесь и увидел это

Дончич — о переходе в «Лейкерс»: очень хотел бы, чтобы Коби Брайант был здесь и увидел это
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25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич хотел бы, чтобы легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант стал свидетелем его перехода в калифорнийский клуб.

«Я бы очень хотел, чтобы Коби и Джиджи Брайант были здесь и могли увидеть этот момент. То, что Коби вообще знал моё имя, — уже потрясающе для меня», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё несколько человек, в том числе его 13-летняя дочь Джиджи. Всю свою карьеру в НБА (с 1996 по 2016 год) Брайант провёл в составе «озёрников».

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