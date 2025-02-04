«Мечта стала реальностью». Лука Дончич — об игре с Леброном Джеймсом

25-летний звёздный словенский баскетболист, выступающий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда, Лука Дончич высказался о возможности играть вместе с Леброном Джеймсом в одной команде.

«Мечта стала реальностью. Я всегда пытался брать с него пример. Столькому могу научиться. Это потрясающее ощущение», — сказал лука Дончич на пресс-конференции.

По условиям сделки лидер «Далласа» Лука Дончич отправится к «озёрникам», а в клуб из Техаса приедет Энтони Дэвис.

В нынешнем сезоне НБА до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.