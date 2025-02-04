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«Он часть нашего клуба на всю жизнь». Генменеджер «Лейкерс» — об Энтони Дэвисе

«Он часть нашего клуба на всю жизнь». Генменеджер «Лейкерс» — об Энтони Дэвисе
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Вице-президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «озёрников», выступающего на позиции центрового, Энтони Дэвиса.

«Не было игрока, который сыграл столь значимую роль в нашем 17-м чемпионстве, кроме Энтони Дэвиса. Он не только отличный баскетболист, но и человек с невероятно сильным характером. Он часть „Лейкерс“ на всю жизнь», — сказал Пелинка на пресс-конференции.

«Лейкерс» и «Даллас Маверикс» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис и Лука Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта НБА в 2029 году.

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