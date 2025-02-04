Фото: Лука Дончич впервые позирует со своей джерси «Лейкерс»

25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич получил свою джерси клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который теперь будет выступать, и представил её вместе с вице-президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером «озёрников» Робом Пелинкой и тренером команды Джей Джеем Редиком.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

В ночь на 2 февраля Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас Маверикс» проведут обмен, главными лицами которого станут Энтони Дэвис и Лука Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.