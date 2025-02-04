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«Анадолу Эфес» победил «Реал» в матче Евролиги

«Анадолу Эфес» победил «Реал» в матче Евролиги
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Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Анадолу Эфес» и испанским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 79:73 (25:17, 13:21, 18:23, 23:12) в пользу представителей Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Реал Мадрид: Смит, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Наиболее результативным игроком в составе «Анадолу Эфес» стал американский форвард Элайджа Брайант. В ходе встречи ему удалось набрать 21 очко, сделать шесть подборов, отдать три передачи, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе испанского клуба стал хорватский атакующий защитник Марио Хезонья. За время матча представитель Хорватии набрал 18 очков и сделал пять подборов.

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