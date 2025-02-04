«Анадолу Эфес» победил «Реал» в матче Евролиги

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Анадолу Эфес» и испанским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 79:73 (25:17, 13:21, 18:23, 23:12) в пользу представителей Турции.

Наиболее результативным игроком в составе «Анадолу Эфес» стал американский форвард Элайджа Брайант. В ходе встречи ему удалось набрать 21 очко, сделать шесть подборов, отдать три передачи, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе испанского клуба стал хорватский атакующий защитник Марио Хезонья. За время матча представитель Хорватии набрал 18 очков и сделал пять подборов.