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Отец Дончича: несправедливо то, как руководство «Далласа» поступило с Лукой

Отец Дончича: несправедливо то, как руководство «Далласа» поступило с Лукой
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Саша Дончич, являющийся отцом 25-летнего словенского разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, поделился мыслями насчёт перехода своего сына из «Даллас Маверикс» в калифорнийский клуб.

«Знаю, что иногда люди могут не соглашаться с определёнными философскими взглядами или не испытывать симпатии к кому-то, это вполне нормально. Однако меня глубоко задевает лицемерие, с которым некоторые относятся к Луке.

Мне кажется несправедливым, что некоторые люди могут так поступать с Лукой, зная, как он уважал «Даллас» и сам город. Он всегда с теплотой относился к местным детям, и для него не составляло труда посещать больницы и детские дома, а также участвовать в благотворительных мероприятиях.

В прошлом году, как я уже говорил, физическая форма Луки даже не была проблемой, хотя недавно кто-то заявил, что он растренирован. Он сыграл около 100 матчей в минувшем сезоне, в каждой из которых провёл по 40 минут на площадке», — приводит слова Дончича портал The Big Lead.

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