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Деннис Шрёдер — об обменах в НБА: это похоже на современное рабство

Деннис Шрёдер — об обменах в НБА: это похоже на современное рабство
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31-летний немецкий баскетболист, выступающий за калифорнийский клуб «Голден Стэйт Уорриорз», Деннис Шрёдер негативно высказался об обменах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне обмена между «Лейкерс» и «Далласом», главными лицами которого стали Лука Дончич и Энтони Дэвис.

«Это похоже на современное рабство. В конце концов всё сводится именно к этому. Даже если у тебя есть контракт, то другие люди могут решать, в каком клубе ты будешь выступать. Да, конечно, мы зарабатываем большие деньги и можем обеспечивать свои семьи, но если они скажут: «Завтра ты больше не работаешь здесь, а отправляешься туда», — они могут так распорядиться. Эту систему нужно немного изменить», — приводит слова Шрёдера портал Basket News.

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