Еврокубок: результаты матчей 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть две встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Еврокубка 4 февраля:

«Трефл Сопот» — «Гран Канария» — 74:76

«Умана Рейер» — «Лиеткабелис» — 91:77.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».