Еврокубок: результаты матчей 4 февраля
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Во вторник, 4 февраля, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть две встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Еврокубка 4 февраля:
«Трефл Сопот» — «Гран Канария» — 74:76
«Умана Рейер» — «Лиеткабелис» — 91:77.
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
73 : 76
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
91 : 77
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».
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