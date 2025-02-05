Евролига: результаты матчей 4 февраля
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4 февраля завершился очередной игровой день 25-го тура регулярного элитного европейского баскетбольного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 4 февраля:
«Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид — 79:73;
«Жальгирис» — «Альба» — 73:53;
«Црвена Звезда» — АСВЕЛ — 73:66;
«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 91:90;
«Бавария» — «Олимпия» — 87:60.
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Реал Мадрид: Смит, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
73 : 53
Альба
Берлин, Германия
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Buika, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Олинде, Дёррис, Рапикве, Маккормак
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
73 : 66
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 90
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Фенербахче: Макколум, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
87 : 70
Олимпия
Милан, Италия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Йебо
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Гиллеспи
После 24 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос». На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче». Третью строчку занимает коллектив «Монако».
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