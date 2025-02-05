Евролига: результаты матчей 4 февраля

4 февраля завершился очередной игровой день 25-го тура регулярного элитного европейского баскетбольного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 4 февраля:

«Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид — 79:73;

«Жальгирис» — «Альба» — 73:53;

«Црвена Звезда» — АСВЕЛ — 73:66;

«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 91:90;

«Бавария» — «Олимпия» — 87:60.

После 24 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос». На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче». Третью строчку занимает коллектив «Монако».