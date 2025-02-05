Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты матчей 4 февраля

Евролига: результаты матчей 4 февраля
Комментарии

4 февраля завершился очередной игровой день 25-го тура регулярного элитного европейского баскетбольного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату были запланированы пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 4 февраля:

«Анадолу Эфес» — «Реал» Мадрид — 79:73;
«Жальгирис» — «Альба» — 73:53;
«Црвена Звезда» — АСВЕЛ — 73:66;
«Панатинаикос» — «Фенербахче» — 91:90;
«Бавария» — «Олимпия» — 87:60.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Реал Мадрид: Смит, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
73 : 53
Альба
Берлин, Германия
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Buika, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Олинде, Дёррис, Рапикве, Маккормак
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
73 : 66
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 90
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Фенербахче: Макколум, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
87 : 70
Олимпия
Милан, Италия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Йебо
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Гиллеспи

После 24 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет греческий «Олимпиакос». На втором месте расположился турецкий клуб «Фенербахче». Третью строчку занимает коллектив «Монако».

Материалы по теме
Как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» связаны с баскетболом? НБА готова стереть наследие Евролиги
Как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» связаны с баскетболом? НБА готова стереть наследие Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android