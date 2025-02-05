«Црвена Звезда» обыграла АСВЕЛ в Евролиге

В Белграде (Сербия) завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и французский АСВЕЛ. Встреча завершилась победой белградской команды со счётом 73:66.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Кэнэн, набравший 11 очков. По 10 баллов на свой счёт записали Коди Миллер-Макинтайр и Никола Калинич.

В составе АСВЕЛа 13 очков набрал Тео Маледон. Ещё 12 баллов на счету Бена Бентила.

Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (16 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (15 побед — девять поражений).