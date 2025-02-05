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«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу пройдёт в Нижнем Новгороде

«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу пройдёт в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Полуфинальные матчи пройдут 14 марта 2025 года, игра за третье место и финал — 16 марта.

Напомним, трофей между собой разыграют «Пари Нижний Новгород», екатеринбургский «Уралмаш», МБА‑МАИ и подмосковные «Химки».

«Как правило, местом проведения «Финала четырёх» выбираем город, который представляет одна из команд‑участниц. «Пари Нижний Новгород» — постоянный участник Кубка России и обладатель трофея.

При этом «Финал четырёх» лишь однажды проходил в Нижнем Новгороде, поэтому мы рады вернуться в этот город, где любят баскетбол, и провести время с баскетбольным мячом в Поволжье», — прокомментировал выбор места проведения «Финала четырёх» глава РФБ Андрей Кириленко, слова которого цитирует «Матч ТВ».