Седокова впервые записала видео после выписки из больницы, куда попала после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова опубликовала видеообращение, в котором поделилась планами на будущее на фоне недавней выписки из больницы. Напомним, ранее артистка попала в госпиталь на фоне нервного срыва из-за смерти бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который скончался в ночь на 17 декабря 2024 года мск.

«Привет, это Аня! И мы с вами знакомы уже больше 20 лет… И за это время вы были свидетелями и самых счастливых моментов в моей жизни, и взлетов и падений. И сейчас вы свидетели самого сложного периода, которого я бы не пожелала никому. Я каждый день всё это время пыталась встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше.

Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я. Я вам очень благодарна. Попробую делать то, что у меня получается лучше всего — это писать и петь свои песни, давать концерты. И маленькими шагами идти вперёд. И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это сделать», — сказала Седокова в видео, опубликованном на своей странице в соцсетях.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Янис выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Достижения сборных России по баскетболу: