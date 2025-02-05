«Бостон» выиграл у «Кливленда» матч лидеров Востока НБА, у Донована Митчелла дабл-дабл

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между лидирующими в Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 112:105.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, на его счету дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов, а также шесть ассистов.

Занимающий первую строчку таблицы Востока НБА «Кливленд» проиграл первый матч за последние пять и 10-й из 50 в регулярном сезоне. Находящийся на втором месте «Бостон» выиграл четвёртую встречу подряд и 36-ю из 51 в сезоне.