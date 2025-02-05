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Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс, результат матча 5 февраля 2025, счет 105:112, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Бостон» выиграл у «Кливленда» матч лидеров Востока НБА, у Донована Митчелла дабл-дабл
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между лидирующими в Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 112:105.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Гарлэнд - 25, Аллен - 17, Меррилл - 12, Мобли - 7, Ньянг - 6, Джером - 5, Страс - 2, Леверт, Портер, Томпсон, Бейтс, Тайсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Уайт - 20, Порзингис - 19, Браун - 16, Хорфорд - 13, Притчард - 9, Холидэй - 6, Корнет - 4, Хозер - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, на его счету дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов, а также шесть ассистов.

Занимающий первую строчку таблицы Востока НБА «Кливленд» проиграл первый матч за последние пять и 10-й из 50 в регулярном сезоне. Находящийся на втором месте «Бостон» выиграл четвёртую встречу подряд и 36-ю из 51 в сезоне.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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