26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одержать крупную победу в дерби с «Клипперс»

В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 122:97.

Самым результативным баскетболистом матча стал 40-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 26 очков, восемь подборов и девять передач, после которых очки набирали его партнёры по команде.

«Лейкерс» одержали третью победу кряду и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА. Проигравшие во второй раз подряд «Клипперс» находятся на шестом месте.