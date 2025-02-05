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Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 5 февраля 2025, счет 97:122, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

26 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одержать крупную победу в дерби с «Клипперс»
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В ночь с 4 на 5 февраля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу со счётом 122:97.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 20, Джонс - 17, Хиланд - 12, Леонард - 11, Коффи - 8, Зубац - 8, Харден - 7, Портер - 7, Батюм - 3, Данн - 2, Юбэнкс - 2, Мэнн, Браун, Джонс, Миллз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 20, Хатимура - 20, Кнехт - 14, Винсент - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 6, Хэйс - 6, Милтон - 4, Джеймс - 3, Джемисон - 2, Траоре - 2, Моррис

Самым результативным баскетболистом матча стал 40-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 26 очков, восемь подборов и девять передач, после которых очки набирали его партнёры по команде.

«Лейкерс» одержали третью победу кряду и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА. Проигравшие во второй раз подряд «Клипперс» находятся на шестом месте.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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