В ночь с 4 на 5 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля

«Филадельфия Сиксерс» – «Даллас Маверикс» — 118:116.

«Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» — 105:112.

«Бруклин Нетс» – «Хьюстон Рокетс» — 99:97.

«Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» — 115:121.

«Чикаго Буллз» – «Майами Хит» — 133:124.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Индиана Пэйсерс» — 112:89.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:122.

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