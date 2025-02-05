Результаты игрового дня НБА 5 февраля
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В ночь с 4 на 5 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 5 февраля
- «Филадельфия Сиксерс» – «Даллас Маверикс» — 118:116.
- «Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» — 105:112.
- «Бруклин Нетс» – «Хьюстон Рокетс» — 99:97.
- «Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» — 115:121.
- «Чикаго Буллз» – «Майами Хит» — 133:124.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Индиана Пэйсерс» — 112:89.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:122.
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 29, Ябуселе - 19, Эдвардс - 16, Убре - 9, Каунсил - 8, Джексон - 2, Бона - 2, Драммонд, Лоури, Даутин, Гордон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 34, Маршалл - 19, Кристи - 15, Экзам - 14, Гэффорд - 12, Томпсон - 12, Динвидди - 7, Проспер - 2, Келли - 1, Харди, Уильямс, Эдвардс
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Гарлэнд - 25, Аллен - 17, Меррилл - 12, Мобли - 7, Ньянг - 6, Джером - 5, Страс - 2, Леверт, Портер, Томпсон, Бейтс, Тайсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Уайт - 20, Порзингис - 19, Браун - 16, Хорфорд - 13, Притчард - 9, Холидэй - 6, Корнет - 4, Хозер - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бруклин Нетс: Джонсон - 22, Эвбуомван - 14, Клэкстон - 14, Расселл - 10, Мартин - 10, Уильямс - 8, Шарп - 8, Уилсон - 7, Уотфорд - 4, Бикман - 2, Клауни, Томас
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 24, Брукс - 16, Шеппард - 16, Грин - 13, Уитмор - 12, Томпсон - 7, Тэйт - 5, Адамс - 4, Холидей, Ландейл, Ванвлит, Смит II, Исон, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
115 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Шид - 16, Дик - 14, Уолтер - 13, Олиник - 11, Куикли - 9, Браун - 9, Агбаджи - 7, Пёлтль - 5, Могбо - 4, Робинсон - 4, Темпл, Митчелл, Баттл
Нью-Йорк Никс: Брансон - 28, Таунс - 27, Ачиува - 17, Бриджес - 17, Харт - 15, Пэйн - 7, Хукпорти - 6, Макбрайд - 4, Топпин, Колек, Симс, Райан, Шамет
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
133 : 124
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Гидди - 24, Бузелис - 24, Уайт - 22, Досунму - 21, Вучевич - 12, Уильямс - 10, Смит - 8, Болл - 5, Филлипс - 5, Картер - 2, Миллер, Лидделл
Майами Хит: Адебайо - 23, Хироу - 23, Йович - 20, Уэр - 17, Жакез-мл. - 14, Бёркс - 9, Робинсон - 8, Розир - 5, Хайсмит - 5, Ричардсон, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Лав
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 89
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 22, Грант - 20, Хендерсон - 17, Шарп - 17, Камара - 13, Эйтон - 8, Авдия - 6, Рит - 5, Уильямс - 4, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Уокер
Индиана Пэйсерс: Нембард - 17, Сиакам - 16, Макконнелл - 14, Матурин - 12, Шиппард - 9, Тёрнер - 9, Брайант - 5, Несмит - 5, Уокер - 2, Халибёртон, Топпин, Фриман, Фёрфи, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 20, Джонс - 17, Хиланд - 12, Леонард - 11, Коффи - 8, Зубац - 8, Харден - 7, Портер - 7, Батюм - 3, Данн - 2, Юбэнкс - 2, Мэнн, Браун, Джонс, Миллз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 20, Хатимура - 20, Кнехт - 14, Винсент - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 6, Хэйс - 6, Милтон - 4, Джеймс - 3, Джемисон - 2, Траоре - 2, Моррис
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