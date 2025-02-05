Единая лига: расписание матчей на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Единой лиги на 5 февраля:

17:30 мск – «Парма» – УНИКС;

18:30 мск – «Самара» – ЦСКА;

19:30 мск – «Зенит» – «Енисей».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК Самара Самарская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 25 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит», у которого 24 победы и пять поражений.

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