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Единая лига: расписание матчей на 5 февраля

Единая лига: расписание матчей на 5 февраля
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Сегодня, 5 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Единой лиги на 5 февраля:

17:30 мск – «Парма» – УНИКС;
18:30 мск – «Самара» – ЦСКА;
19:30 мск – «Зенит» – «Енисей».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 25 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит», у которого 24 победы и пять поражений.

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