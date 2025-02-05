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Команда Дёмина проиграла в NCAA, несмотря на 16 очков Егора

Команда Дёмина проиграла в NCAA, несмотря на 16 очков Егора
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Завершился матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встречались команды Аризонского университета и университета Бригама Янга (BYU), за который выступает россиянин Егор Дёмин. Хозяева площадки одержали победу со счётом 85:74.

Егор стал лучшим по результативности в составе своей команды. На счету россиянина 16 очков. Кроме того, в активе Дёмина три подбора и три результативные передачи. В общей сложности Егор провёл на площадке более 29 минут.

В следующем туре Национальной ассоциации студенческого спорта BYU сыграет с университетом Цинциннати. Матч запланирован на 8 февраля.

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