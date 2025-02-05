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Евролига: расписание матчей на 5 февраля

Евролига: расписание матчей на 5 февраля
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Сегодня, 5 февраля, состоится очередной игровой день 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание матчей Евролиги на 5 февраля:

21:00 мск — «Монако» — «Баскония»;
22:30 мск — «Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:30 мск — «Париж» — «Олимпиакос»;
22:30 мск — «Виртус» — «Партизан».

Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (16 побед — восемь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (15 побед — девять поражений).

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