Евролига: расписание матчей на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, состоится очередной игровой день 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 5 февраля:

21:00 мск — «Монако» — «Баскония»;

22:30 мск — «Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив;

22:30 мск — «Париж» — «Олимпиакос»;

22:30 мск — «Виртус» — «Партизан».

Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (16 побед — восемь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (15 побед — девять поражений).

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