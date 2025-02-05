Еврокубок: расписание матчей на 5 февраля
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Сегодня, 5 февраля, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольного Еврокубка. В общей сложности в эту дату состоятся восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание Еврокубка 5 февраля:
20:00 мск – «Вулвз» – «Будучность»;
20:00 мск – «Бешикташ» – «Доломити Энергия»;
21:00 мск – «Арис» – У-БТ;
21:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Хапоэль» Тель-Авив;
21:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – «Цедевита-Олимпия»;
21:30 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Тюрк Телеком»;
22:30 мск – «Валенсия» – «Бурк»;
22:30 мск – «Ховентуд» – «Бахчешехир» Колежи.
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 20:00 МСК
Вулвз
Вильнюс, Литва
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:00 МСК
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 21:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 18-й тур
05 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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