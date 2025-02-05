Еврокубок: расписание матчей на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольного Еврокубка. В общей сложности в эту дату состоятся восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Еврокубка 5 февраля:

20:00 мск – «Вулвз» – «Будучность»;

20:00 мск – «Бешикташ» – «Доломити Энергия»;

21:00 мск – «Арис» – У-БТ;

21:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Хапоэль» Тель-Авив;

21:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – «Цедевита-Олимпия»;

21:30 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Тюрк Телеком»;

22:30 мск – «Валенсия» – «Бурк»;

22:30 мск – «Ховентуд» – «Бахчешехир» Колежи.

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