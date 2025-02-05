Бронни Джеймс реализовал первый трёхочковый бросок в НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс реализовал первый в карьере трёхочковый бросок в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это случилось в матче регулярного чемпионата с клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Бронни реализовал бросок из-за дуги в четвёртой четверти при счёте 111:85 в пользу своей команды.

Это были единственные очки, которые Джеймс-младший набрал в этом матче. Также на его счету одна результативная передача и один перехват. Бронни провёл на площадке почти шесть минут. «Лейкерс» в итоге крупно победили со счётом 122:97. Самым результативным в составе победителей был отец Бронни Леброн Джеймс. На его счету 26 очков, восемь подборов и девять передач.

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