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Бронни Джеймс реализовал первый трёхочковый бросок в НБА

Бронни Джеймс реализовал первый трёхочковый бросок в НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс реализовал первый в карьере трёхочковый бросок в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это случилось в матче регулярного чемпионата с клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Бронни реализовал бросок из-за дуги в четвёртой четверти при счёте 111:85 в пользу своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 20, Джонс - 17, Хиланд - 12, Леонард - 11, Коффи - 8, Зубац - 8, Харден - 7, Портер - 7, Батюм - 3, Данн - 2, Юбэнкс - 2, Мэнн, Браун, Джонс, Миллз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 20, Хатимура - 20, Кнехт - 14, Винсент - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 6, Хэйс - 6, Милтон - 4, Джеймс - 3, Джемисон - 2, Траоре - 2, Моррис

Это были единственные очки, которые Джеймс-младший набрал в этом матче. Также на его счету одна результативная передача и один перехват. Бронни провёл на площадке почти шесть минут. «Лейкерс» в итоге крупно победили со счётом 122:97. Самым результативным в составе победителей был отец Бронни Леброн Джеймс. На его счету 26 очков, восемь подборов и девять передач.

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