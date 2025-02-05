Леброн высказался о Дончиче после его обмена в «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о 25-летнем словенском разыгрывающем Луке Дончиче, перешедшем в калифорнийский клуб в результате обмена с «Даллас Маверикс». В клуб из Техаса отправился бигмен Энтони Дэвис.

«Послушайте, Лука — это игрок высочайшего уровня. Ему всего 25 лет, он даже ещё не достиг своего пика, а уже успел сотворить невероятные вещи в нашей лиге. Я рад, что он с нами, и Лос-Анджелес рад его видеть. Если честно, всё это до сих пор кажется немного нереальным», — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

Ранее «Лейкерс» встречались с «Лос-Анджелес Клипперс» и победили со счётом 122:97. Дончич на площадку пока не выходил.

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