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Названа команда, которая постарается заполучить Кевина Дюранта перед дедлайном НБА

Названа команда, которая постарается заполучить Кевина Дюранта перед дедлайном НБА
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант попал в сферу интересов «Даллас Маверикс». Как информирует The Athletic, клуб из Техаса постарается обменять 36-летнего игрока перед дедлайном НБА, который наступит вечером 6 февраля.

Сообщается, что руководство «Далласа» мечтает приобрести Дюранта, чтобы объединить его с Кайри Ирвингом и новичком команды Энтони Дэвисом.

В этом сезоне НБА Кевин к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 26,9 очка, делал 6,1 подбора и 4,2 передачи.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает все обмены, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации.

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