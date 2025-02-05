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Андреас Пистиолис: ЦСКА необходимо внести изменения в игру

Андреас Пистиолис: ЦСКА необходимо внести изменения в игру
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче с «Самарой». Встреча пройдёт сегодня, 5 февраля, в Самаре. Команды сыграют в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В предстоящем матче нам предстоит сфокусироваться на собственной игре. Необходимо внести изменения в игру и настрой. Так что именно действия нашей команды будут нашим основным приоритетом», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. «Самара» располагается на предпоследней позиции.

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