Андреас Пистиолис: ЦСКА необходимо внести изменения в игру

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче с «Самарой». Встреча пройдёт сегодня, 5 февраля, в Самаре. Команды сыграют в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК Самара Самарская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В предстоящем матче нам предстоит сфокусироваться на собственной игре. Необходимо внести изменения в игру и настрой. Так что именно действия нашей команды будут нашим основным приоритетом», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. «Самара» располагается на предпоследней позиции.

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