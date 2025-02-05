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Кайри Ирвинг впервые отреагировал на обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Кайри Ирвинг впервые отреагировал на обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг дал комментарий по поводу ухода из команды Луки Дончича. 25-летний словенский разыгрывающий перебрался в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена между командами. Новым игроком «Далласа», напротив, стал бигмен Энтони Дэвис.

«Я действительно в шоке. Трудно даже представить такое. Готовишься лечь спать, а затем видишь все эти новости. Я скучаю по тебе, мой брат. Мы должны признать, что Луки с нами больше нет, и приспособиться. Это бизнес. Сейчас нужно поприветствовать новых товарищей по команде», — сказал Кайри во время общения со СМИ.

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