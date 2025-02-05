Евролига прояснила актуальную позицию по допуску российских клубов

Евролига не изменила позицию относительно допуска команд из Российской Федерации к матчам турнира. Об этом информирует пресс-служба Евролиги.

«Евролига постоянно мониторит ситуацию, но на данный момент никаких изменений в вопросе возвращения российских клубов [к участию в турнире] нет», – приводит слова пресс-службы Евролиги ТАСС.

Евролига отстранила российские команды от участия в турнире в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины. В июне того же года организация объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. Позже эта мера пролонгировалась.

Главные новости дня: