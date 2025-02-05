Дрэймонд Грин — об обмене Дончича на Дэвиса: Леброна даже не поставили в известность

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу громкого обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По условиям сделки в калифорнийскую команду отправился словенский разыгрывающий Лука Дончич, а в техасский клуб перебрался форвард Энтони Дэвис.

«Леброна даже не поставили в известность о том, что они готовят этот обмен. Думаю, их следующий шаг будет продиктован интересами франшизы, а не обязательно тем, что лучше для Леброна», — сказал Дрэймонд в своём подкасте.

В нынешнем сезоне НБА до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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