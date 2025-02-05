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Полиция раскрыла первые слова, произнесённые сыном Джордана при аресте. Они были об отце

Полиция раскрыла первые слова, произнесённые сыном Джордана при аресте. Они были об отце
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Появились подробности относительно задержания Маркуса Джордана, сына шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана. Ранее стало известно, что его арестовали за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при аресте.

Как информирует ABC News со ссылкой на отчёт полиции, автомобиль, в котором находился Джордан-младший, остановился на железнодорожных путях, чем привлёк внимание одного из сотрудников правоохранительных органов. Офицер, который подошёл к машине, сообщил, что почувствовал запах алкоголя. Речь водителя, по его словам, была невнятной, а глаза человека, находившегося за рулём, были «красными и остекленевшими».

Также сообщается, что Маркус при аресте произнёс следующие слова: «Я Маркус Джордан, я сын Майкла Джордана. Я не делаю ничего плохого, я просто пытаюсь вернуться домой. Я лишь совершил неправильный поворот».

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