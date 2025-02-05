Полиция раскрыла первые слова, произнесённые сыном Джордана при аресте. Они были об отце

Появились подробности относительно задержания Маркуса Джордана, сына шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана. Ранее стало известно, что его арестовали за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при аресте.

Как информирует ABC News со ссылкой на отчёт полиции, автомобиль, в котором находился Джордан-младший, остановился на железнодорожных путях, чем привлёк внимание одного из сотрудников правоохранительных органов. Офицер, который подошёл к машине, сообщил, что почувствовал запах алкоголя. Речь водителя, по его словам, была невнятной, а глаза человека, находившегося за рулём, были «красными и остекленевшими».

Также сообщается, что Маркус при аресте произнёс следующие слова: «Я Маркус Джордан, я сын Майкла Джордана. Я не делаю ничего плохого, я просто пытаюсь вернуться домой. Я лишь совершил неправильный поворот».

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