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The Athletic назвал условие, при котором «Даллас» может попытаться заполучить Леброна

The Athletic назвал условие, при котором «Даллас» может попытаться заполучить Леброна
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверкс» предстоящим летом может предпринять попытку заполучить лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Об этом информирует The Athletic. По сведениям издания, клуб из Техаса может попытаться пригласить Леброна, если тот откажется от своего опционного года в контракте.

Ранее «Даллас» и «Лос-Анджелес» совершили громкий обмен, по условиям которого в «Лейкерс» перешёл Лука Дончич, а в «Даллас» – Энтони Дэвис. Кроме того, помимо Дончича, в калифорнийскую команду отправились два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи.

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