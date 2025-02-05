The Athletic назвал условие, при котором «Даллас» может попытаться заполучить Леброна

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверкс» предстоящим летом может предпринять попытку заполучить лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Об этом информирует The Athletic. По сведениям издания, клуб из Техаса может попытаться пригласить Леброна, если тот откажется от своего опционного года в контракте.

Ранее «Даллас» и «Лос-Анджелес» совершили громкий обмен, по условиям которого в «Лейкерс» перешёл Лука Дончич, а в «Даллас» – Энтони Дэвис. Кроме того, помимо Дончича, в калифорнийскую команду отправились два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи.

Лука Дончич обратился к фанатам «Лос-Анджелес Лейкерс»: