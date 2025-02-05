Появились фото резонансного задержания сына Майкла Джордана

Появились первые фотографии задержания сына прославленного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана Маркуса.

Фото: Скриншот – tmz.com

Фото: Скриншот – tmz.com

Напомним, автомобиль, в котором находился Джордан-младший, остановился на железнодорожных путях. Офицер, который подошёл к машине, почувствовал запах алкоголя. Речь водителя, по его словам, была невнятной, а глаза человека, находившегося за рулём, были «красными и остекленевшими». Ранее сообщалось, что Маркус был арестован. Ему было предъявлено сразу несколько обвинений: вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при аресте.

Сына Майкла Джордана заметили в клубе в экс-женой Эдди Мёрфи: