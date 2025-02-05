Хавьер Паскуаль — о Йовице Арсиче: один из лучших тренеров в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Енисей» — это команда, на мой взгляд, с одним из лучших тренеров в лиге, но также их игра гораздо лучше, чем результаты, которые они показывают. Они играют очень хорошо, очень организованно, с хорошим темпом, всегда зная, чего хотят добиться. Так что для нас это опасный матч. После победы над ЦСКА нам нужно сохранять высокий уровень концентрации и интенсивности, если мы хотим выиграть. Мы будем играть дома, при поддержке наших болельщиков, и должны сделать всё правильно», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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