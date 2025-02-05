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Российский баскетболист Егор Дёмин получил сообщение с пожеланием смерти в США

Российский баскетболист Егор Дёмин получил сообщение с пожеланием смерти в США
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), показал сообщение с пожеланием смерти. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях. Дёмин продемонстрировал скриншот от незнакомца, в котором тот пишет ему, что желает его смерти. В общей сложности незнакомец оставил россиянину три сообщения.

Фото: Страница Егора Дёмина в социальных сетях

Ранее команда Егора встречалась с Аризонским университетом и уступила со счётом 74:85. Дёмин стал лучшим в составе BYU, набрав 16 очков, а также сделав три подбора и отдав три результативные передачи.

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