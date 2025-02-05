Владимир Гомельский предвосхитил планы «Лейкерс» после обмена Луки Дончича

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о планах команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после обмена разыгрывающего Луки Дончича. Словенец стал игроком калифорнийского клуба в результате обмена с «Даллас Маверикс». В «Даллас», в свою очередь, перешёл форвард Энтони Дэвис.

«Думаю, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в будущем будет выстраивать команду вокруг Дончича. Это интересно. Принесёт ли такой ход титулы – узнаем в будущем», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Лука Дончич обратился к фанатам «Лос-Анджелес Лейкерс»: