Шакил О'Нил назвал победителя в громком обмене Дончич — Дэвис

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил предположил, кто выиграл от громкого обмена Лука Дончич — Энтони Дэвис, который был совершён между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом легендарный центровой уточнил, что в своём комментарии ориентировался на ближайшие два года.

«На ближайшие два года, мне кажется, «Даллас» вышел победителем в этой сделке», – сказал Шакил в эфире NBA on TNT.

Напомним, «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где детальным образом освещает все обмены, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации.

Карри и Подзиемски высказались об обмене Дончича в «Лейкерс»: