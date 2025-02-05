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Леброн рассказал о звонке от Дэвиса сразу после того, как тот узнал об обмене в «Даллас»

Леброн рассказал о звонке от Дэвиса сразу после того, как тот узнал об обмене в «Даллас»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился подробностями своей реакции на обмен Энтони Дэвиса на Луку Дончича между «озёрниками» и «Даллас Маверикс».

«Субботний вечер. Меня просто переполняли эмоции. Мы как раз одержали большую победу. Я был с семьёй, открыл новости и, когда узнал об обмене, подумал, что это точно фейк… Потом Энтони позвонил мне, и мы долго разговаривали. И даже когда я повесил трубку, всё это не казалось мне реальным. Это не казалось реальным, пока я не увидел Луку сегодня и не посмотрел видео с Энтони на тренировке в «Далласе». Вот тогда до меня наконец дошло», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

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