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Дончич — о главном тренере «Лейкерс» Редике: я два раза к нему на подкаст ходил

Дончич — о главном тренере «Лейкерс» Редике: я два раза к нему на подкаст ходил
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вспомнил о выступлении в «Даллас Маверикс» с Джей Джей Редиком, который в настоящий момент является главным тренером «озёрников».

«Вообще он уже тогда не мог особо двигаться (улыбается). Ну а если серьёзно, я же к нему аж два раза на подкаст ходил, я очень его уважаю, для меня честь играть за него», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Редик выступал за «Даллас» в 2021 году. В общей сложности за клуб из Техаса он сыграл 13 матчей.

Напомним, Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.

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