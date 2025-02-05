Бретт Сигель: «Уорриорз» заинтересованы в возвращении Кевина Дюранта до дедлайна

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересовано в возвращении до конца дедлайна обменов (6 февраля) в свой состав 36-летнего звёздного игрока клуба «Финикс Санз» Кевина Дюранта, сообщил известный аналитик НБА Бретт Сигель.

«Уорриорз» по-прежнему очень агрессивны в своём стремлении заполучить суперзвезду в пару со Стивеном Карри, что привело к разговорам о воссоединении Кевина Дюранта», — написал Сигель в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год, завоевав в составе «Уорриорз» два титула североамериканской лиги. В обоих выигранных финалах Дюрант признавался самым ценным игроком (MVP).