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«Уизардс» и «Бакс» договорились об обмене Кайла Кузмы и Криса Миддлтона

«Уизардс» и «Бакс» договорились об обмене Кайла Кузмы и Криса Миддлтона
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Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» и «Милуоки Бакс» совершили обмен, главными героями которого стали 29-летний форвард столичного клуба Кайл Кузма и 33-летняя звезда «Бакс» Крис Миддлтон, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Милуоки Бакс» обменивают Криса Миддлтона, Эй Джея Джонсона и право выбора в «Вашингтон Уизардс» на Кайла Кузьму, Патрика Болдуина-младшего и компенсацию во втором раунде драфта, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Миддлтон выступает за «Милуоки» с 2013 года. За это время он стал чемпионом НБА в сезоне-2020/2021, дважды участвовал в Матче звёзд (в 2019 и 2020 годах).

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