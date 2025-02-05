Защитник «Зенита» назвал сильные стороны «Енисея» перед очной встречей

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв высказался о предстоящей игре в рамках Единой лиги ВТБ своей команды с красноярским «Енисеем», которая состоится сегодня, 5 февраля, в 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Подготовка к матчу с «Енисеем» прошла отлично. После победы над ЦСКА у всех позитивные эмоции, и мы максимально сфокусировано готовимся к следующим играм, чтобы продолжать в том же духе и побороться за шанс закончить на первом месте перед февральским окном.

Из сильных сторон соперника выделил бы командные взаимодействия, быструю игру. У них есть хорошие исполнители, поэтому постараемся сделать всё, чтобы выиграть в этом матче», — приводит слова Щербенёва пресс-служба клуба.