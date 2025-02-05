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Парма — УНИКС, результат матча 5 февраля 2025, счет 92:93, Единая лига ВТБ 2024-2025

УНИКС одержал 15-ю победу подряд, минимально обыграв «Парму» в Единой лиге
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5 февраля в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местная «Парма» встречалась с действующим лидером — УНИКСом. Пермские баскетболисты уступили казанским игрокам со счётом 92:93 (20:30; 28:31; 26:11; 18:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
92 : 93
УНИКС
Казань
Парма: Хэмилтон, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
УНИКС: Акун-Пёрселл, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин, Платунов

Больше всего очков в составе пермских баскетболистов набрал легионер Ройс Хэмм, на счету которого 16 очков, восемь подборов и одна передача. 16 очков также набрал Алекс Хэмилтон, отметившийся также одним подбором, семью передачами и одним перехватом.

Среди казанских игроков наибольшую результативность показал Маркос Найт — 23 очка, четыре подбора, пять передач и три перехвата. У Джалена Рейнольдса — 21 очко, восемь подборов, две передачи и один перехват.

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