УНИКС одержал 15-ю победу подряд, минимально обыграв «Парму» в Единой лиге

5 февраля в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местная «Парма» встречалась с действующим лидером — УНИКСом. Пермские баскетболисты уступили казанским игрокам со счётом 92:93 (20:30; 28:31; 26:11; 18:21).

Больше всего очков в составе пермских баскетболистов набрал легионер Ройс Хэмм, на счету которого 16 очков, восемь подборов и одна передача. 16 очков также набрал Алекс Хэмилтон, отметившийся также одним подбором, семью передачами и одним перехватом.

Среди казанских игроков наибольшую результативность показал Маркос Найт — 23 очка, четыре подбора, пять передач и три перехвата. У Джалена Рейнольдса — 21 очко, восемь подборов, две передачи и один перехват.