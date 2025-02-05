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Самара — ЦСКА, результат матча 5 февраля 2025, счет 44:102, Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА разгромил «Самару» с разницей в 58 очков в Единой лиге
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5 февраля в городе Самара на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местная команда «Самара» принимала действующих чемпионов — ЦСКА. Самарские баскетболисты уступили московским с разгромным счётом — 44:102 (13:32; 9:27; 10:26; 12:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
44 : 102
ЦСКА
Москва
Самара: Сопин, Швечихин, Маруфов, Платонов, Амосов, Кашин, Касьянов, Косяков, Чикарев, Карпов, Прохоров
ЦСКА: Уэйр, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Антонов, Абдулбасиров, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

Единственным игроком в составе самарской команды, преодолевшим порог в 10+ очков стал Андрей Сопин. На его счету 11 очков, три подбора, четыре передачи, два перехвата и пять потерь. Сразу четыре баскетболиста набрали по семь очков — Егор Амосов, Виктор Кашин, Никита Косяков, Данила Чикарев.

У ЦСКА лучшим игроком стал Ливио Жан-Ширль, набравший 17 очков, совершивший шесть подборов и отдавший одну передачу. 16 очков у Семёна Антонова, отличившегося также четырьмя подборами, одной передачей и одной потерей.

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