ЦСКА разгромил «Самару» с разницей в 58 очков в Единой лиге

5 февраля в городе Самара на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местная команда «Самара» принимала действующих чемпионов — ЦСКА. Самарские баскетболисты уступили московским с разгромным счётом — 44:102 (13:32; 9:27; 10:26; 12:17).

Единственным игроком в составе самарской команды, преодолевшим порог в 10+ очков стал Андрей Сопин. На его счету 11 очков, три подбора, четыре передачи, два перехвата и пять потерь. Сразу четыре баскетболиста набрали по семь очков — Егор Амосов, Виктор Кашин, Никита Косяков, Данила Чикарев.

У ЦСКА лучшим игроком стал Ливио Жан-Ширль, набравший 17 очков, совершивший шесть подборов и отдавший одну передачу. 16 очков у Семёна Антонова, отличившегося также четырьмя подборами, одной передачей и одной потерей.