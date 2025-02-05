Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» объяснил, что привнесёт в команду Окаро Уайт

Игрок «Зенита» объяснил, что привнесёт в команду Окаро Уайт
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник БК «Зенит» Александр Щербенёв высказался о 32-летнем американском форварде Окаро Уайте, недавно присоединившемся к санкт-петербургскому клубу.

— Как команда поприветствовала Окаро Уайта, каких качеств он добавит «Зениту»?
- Отлично встретили Окаро. Для меня — очень знакомый товарищ по команде, мы пересекались с ним в «Локомотиве». Максимально быстро стараемся ему помочь с комбинациями, влиться в коллектив. Окаро приехал в отличной форме, уверен, он добавит нам качества в защите и понимания игры в нападении, также поможет с ротацией. Поэтому в нем я не сомневаюсь, он боец и во всех аспектах поможет нам и усилит, — приводит слова Щербенёва пресс-служба команды.

На протяжении своей карьеры американский баскетболист представлял такие команды, как «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и другие. Он является обладателем серебряных медалей Единой лиги в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.

На данный момент «Зенит» встречается с красноярским «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Зенита» лидируют со счётом 42:40 во время публикации новости.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 76
Енисей
Красноярск
Зенит: Фрейзер - 18, Бэйкон - 18, Пойтресс - 16, Воронцевич - 11, Хантер - 7, Карасёв - 5, Жбанов - 5, Швед - 3, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов
Енисей: Сандерс - 19, Одиноков - 17, Герасимов - 13, Балашов - 8, Близнюк - 8, Степанович - 6, Сонько - 5, Перевалов, Шлегель, Долинин, Загретдинов
Материалы по теме
ЦСКА разгромил «Самару» с разницей в 58 очков в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android