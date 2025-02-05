Игрок «Зенита» объяснил, что привнесёт в команду Окаро Уайт

Защитник БК «Зенит» Александр Щербенёв высказался о 32-летнем американском форварде Окаро Уайте, недавно присоединившемся к санкт-петербургскому клубу.

— Как команда поприветствовала Окаро Уайта, каких качеств он добавит «Зениту»?

- Отлично встретили Окаро. Для меня — очень знакомый товарищ по команде, мы пересекались с ним в «Локомотиве». Максимально быстро стараемся ему помочь с комбинациями, влиться в коллектив. Окаро приехал в отличной форме, уверен, он добавит нам качества в защите и понимания игры в нападении, также поможет с ротацией. Поэтому в нем я не сомневаюсь, он боец и во всех аспектах поможет нам и усилит, — приводит слова Щербенёва пресс-служба команды.

На протяжении своей карьеры американский баскетболист представлял такие команды, как «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и другие. Он является обладателем серебряных медалей Единой лиги в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.

На данный момент «Зенит» встречается с красноярским «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Зенита» лидируют со счётом 42:40 во время публикации новости.