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«Зенит» победил «Енисей» в Единой лиге

«Зенит» победил «Енисей» в Единой лиге
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5 февраля в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, где местный «Зенит» принимал на своей площадке красноярский «Енисей». Питерские баскетболисты победили со счётом — 83:76 (24:21, 18:19, 18:18, 23:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
83 : 76
Енисей
Красноярск
Зенит: Фрейзер - 18, Бэйкон - 18, Пойтресс - 16, Воронцевич - 11, Хантер - 7, Карасёв - 5, Жбанов - 5, Швед - 3, Щербенев, Захаров, Уайт, Рыжов
Енисей: Сандерс - 19, Одиноков - 17, Герасимов - 13, Балашов - 8, Близнюк - 8, Степанович - 6, Сонько - 5, Перевалов, Шлегель, Долинин, Загретдинов

Самым результативным игроком в составе питерской команды стали Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон. Кроме того, на счету Трента четыре подбора и четыре передачи.

У «Енисея» лучшим игроком стал Виктор Сандерс, набравший 19 очков, а также совершивший три подбора и отдавший две передачи. 17 очков у Владислава Одинакова, отметившегося также двумя подборами.

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