«Зенит» победил «Енисей» в Единой лиге

5 февраля в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, где местный «Зенит» принимал на своей площадке красноярский «Енисей». Питерские баскетболисты победили со счётом — 83:76 (24:21, 18:19, 18:18, 23:18).

Самым результативным игроком в составе питерской команды стали Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон. Кроме того, на счету Трента четыре подбора и четыре передачи.

У «Енисея» лучшим игроком стал Виктор Сандерс, набравший 19 очков, а также совершивший три подбора и отдавший две передачи. 17 очков у Владислава Одинакова, отметившегося также двумя подборами.