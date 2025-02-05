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Фанаты «Клипперс» пошутили над Леброном Джеймсом и его стрижкой

Фанаты «Клипперс» пошутили над Леброном Джеймсом и его стрижкой
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Фанаты «Лос-Анджелес Клипперс» пытались повлиять на 40-летнего баскетболиста и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, во время очной встречи в ночь на 5 февраля, которая завершилась разгромным поражением «парусников» со счётом 97:122, высмеивая причёску Леброна.

НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 20, Джонс - 17, Хиланд - 12, Леонард - 11, Коффи - 8, Зубац - 8, Харден - 7, Портер - 7, Батюм - 3, Данн - 2, Юбэнкс - 2, Мэнн, Браун, Джонс, Миллз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 20, Хатимура - 20, Кнехт - 14, Винсент - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 6, Хэйс - 6, Милтон - 4, Джеймс - 3, Джемисон - 2, Траоре - 2, Моррис

Леброн Джеймс стал самым результативным баскетболистом дерби Лос-Анджелеса стал, на счету которого 26 очков, восемь подборов и девять передач, после которых очки набирали его партнёры по команде. Это была первый матч «озёрников» после обмена Энтони Дэвиса на Луку Дончича.

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