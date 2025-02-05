Фанаты «Клипперс» пошутили над Леброном Джеймсом и его стрижкой

Фанаты «Лос-Анджелес Клипперс» пытались повлиять на 40-летнего баскетболиста и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, во время очной встречи в ночь на 5 февраля, которая завершилась разгромным поражением «парусников» со счётом 97:122, высмеивая причёску Леброна.

Леброн Джеймс стал самым результативным баскетболистом дерби Лос-Анджелеса стал, на счету которого 26 очков, восемь подборов и девять передач, после которых очки набирали его партнёры по команде. Это была первый матч «озёрников» после обмена Энтони Дэвиса на Луку Дончича.