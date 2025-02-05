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Велимир Перасович прокомментировал трудовую победу над «Пармой» в Единой лиге

Велимир Перасович прокомментировал трудовую победу над «Пармой» в Единой лиге
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу трудовой победы в выездном матче против пермской «Пармы».

«В первую очередь, хочу отметить, что побеждать «Парму» в «Молоте» всегда тяжело. В первую половину мы играли хорошо, особенно в нападении. У нас были проблемы в защите, но это потому, что у нас были проблемы с травмами в течение игры и не было свежих игроков, которые могли бы отработать в защите. Во второй половине «Парма» стала играть лучше, в один момент мы перестали играть, наше нападение стало хуже, особенно в третьей четверти, мазали открытые броски. После этого соперник вернулся в игру. У пермяков было лидерство в 8 очков, но мы проявили характер и забрали победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, что УНИКС победил «Парму» со счётом 93:92.

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05 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
92 : 93
УНИКС
Казань
Парма: Нэвелс - 27, Хэмилтон - 16, Хэмм - 16, Руженцев - 10, Шашков - 6, Фирсов - 6, Захаров - 6, Ильницкий - 3, Свинин - 2, Тучков, Якушин, Егоров
УНИКС: Найт - 23, Рейнольдс - 21, Акун-Пёрселл - 18, Бако - 11, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 8, Тэйлор - 3, Комолов, Торопов, Илюк, Стуленков, Платунов
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