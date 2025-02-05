Эмбиид — о своей игре с «Далласом»: боялся, что меня обменяют
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30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий на позиции форварда за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид высказался о своём трипл-дабле в победной встрече с «Даллас Маверикс» (118:116).
НБА — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 29, Ябуселе - 19, Эдвардс - 16, Убре - 9, Каунсил - 8, Джексон - 2, Бона - 2, Драммонд, Лоури, Даутин, Гордон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 34, Маршалл - 19, Кристи - 15, Экзам - 14, Гэффорд - 12, Томпсон - 12, Динвидди - 7, Проспер - 2, Келли - 1, Харди, Уильямс, Эдвардс
«Я боялся, что меня обменяют. Нет, я шучу. Я шучу. Просто в моменте мы поняли, что я готов и настал момент продемонстрировать свою силу и ту агрессию, что у меня есть, для лучшего результата команды», — сказал Эмбиид после игры на пресс-конференции.
По итогам матча звёздный форвард «Филадельфии» набрал 29 очков, совершил 11 подборов и отдал 10 передач.
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