Эмбиид — о своей игре с «Далласом»: боялся, что меня обменяют

30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий на позиции форварда за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид высказался о своём трипл-дабле в победной встрече с «Даллас Маверикс» (118:116).

«Я боялся, что меня обменяют. Нет, я шучу. Я шучу. Просто в моменте мы поняли, что я готов и настал момент продемонстрировать свою силу и ту агрессию, что у меня есть, для лучшего результата команды», — сказал Эмбиид после игры на пресс-конференции.

По итогам матча звёздный форвард «Филадельфии» набрал 29 очков, совершил 11 подборов и отдал 10 передач.