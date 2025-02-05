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Евгений Пашутин дал комментарий после драматичного поражения от УНИКСа

Евгений Пашутин дал комментарий после драматичного поражения от УНИКСа
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в драматичном домашнем матче с казанским УНИКСом.

«Думаю, что игра была очень сложная. УНИКС — лидер чемпионата, команда полностью укомплектована, показывает агрессивную игру в защите. Первые 20 минут мы не могли адаптироваться к прессингу, даже несмотря на подготовку. Потом мы успокоились, выбрали другой вариант прохождения прессинга, поменяли защиту и перестали терять мяч. В первой половине не всё получалось в нападении, но когда стали играть от защиты в третьей четверти справились с Рейнольдсом в посту, не дали легко забивать в наше кольцо и контролировали ход игры. Ключевым моментом матча стали три потери в концовке игры. Сегодня мы не уступили лидеру чемпионата ни физически, ни ментально и по сердцу. Мы показали, что можем играть с такими соперниками. Главное, чтобы не было провала в следующем матче. Необходимо сфокусироваться, восстановиться и играть в следующих матчах на победу», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Парма» уступила УНИКСу на своей площадке со счётом 92:93.

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05 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
92 : 93
УНИКС
Казань
Парма: Нэвелс - 27, Хэмилтон - 16, Хэмм - 16, Руженцев - 10, Шашков - 6, Фирсов - 6, Захаров - 6, Ильницкий - 3, Свинин - 2, Тучков, Якушин, Егоров
УНИКС: Найт - 23, Рейнольдс - 21, Акун-Пёрселл - 18, Бако - 11, Д. Кулагин - 9, Лопатин - 8, Тэйлор - 3, Комолов, Торопов, Илюк, Стуленков, Платунов
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