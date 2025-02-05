Евгений Пашутин дал комментарий после драматичного поражения от УНИКСа

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в драматичном домашнем матче с казанским УНИКСом.

«Думаю, что игра была очень сложная. УНИКС — лидер чемпионата, команда полностью укомплектована, показывает агрессивную игру в защите. Первые 20 минут мы не могли адаптироваться к прессингу, даже несмотря на подготовку. Потом мы успокоились, выбрали другой вариант прохождения прессинга, поменяли защиту и перестали терять мяч. В первой половине не всё получалось в нападении, но когда стали играть от защиты в третьей четверти справились с Рейнольдсом в посту, не дали легко забивать в наше кольцо и контролировали ход игры. Ключевым моментом матча стали три потери в концовке игры. Сегодня мы не уступили лидеру чемпионата ни физически, ни ментально и по сердцу. Мы показали, что можем играть с такими соперниками. Главное, чтобы не было провала в следующем матче. Необходимо сфокусироваться, восстановиться и играть в следующих матчах на победу», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Парма» уступила УНИКСу на своей площадке со счётом 92:93.