Ещё одна команда заинтересована в обмене Кевина Дюранта до дедлайна — Five Reasons Sports

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» вновь заинтересован в обмене 36-летнего звёздного игрока и двукратного чемпиона североамериканской лиги Кевина Дюранта, играющего за команду «Финикс Санз», сообщило издание Five Reasons Sports.

«Майами Хит» интересовались доступностью Кевина Дюранта в свете перспективы того, что «Уорриорз» переведут Батлера в «Санз» вместо него. Осуществить это — совсем другое дело. Но они прямо заявляли о своих интересах на многих уровнях», — написано в аккаунте Five Reasons Sports в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что команда, в составе которой Дюрант завоевал оба своих чемпионства — «Голден Стэйт Уорриорз» — изъявила желание обменять Кевина до конца дедлайна.